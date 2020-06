Uomini e Donne, chi scelgono Sara e Carlo: le anticipazioni di oggi 9 giugno

Puntata finale per Uomini e Donne. La trasmissione di Maria de Filippi è giunta all’epilogo stagionale prima di andare in vacanza e tornare con una nuova stagione a settembre. Tempo di bilanci quindi. E di scelte. Come quella di Giovanna Abate, che ieri ha aperto il suo cuore a Sammy, che l’ha fatta un po’ soffrire prima di pronunciare il fatidico sì.

Il ragazzo, infatti, ha prima rifiutato la ragazza, per poi tornare in studio anticipato da un video emozionante. Anche oggi 9 giugno i saranno delle scelte, in questo caso quelle di Sara Amira e Carlo Pietropoli. I due tronisti sono spariti dai radar dopo la pandemia, ma ora tornano in studio per mettere un punto al loro percorso.

Chi sceglieranno i due tronisti

Witty Tv ha reso disponibili le anticipazioni della puntata del Trono Classico di oggi 9 giugno. Un video in cui le emozioni dei protagonisti hanno bucato lo schermo: “Quando sono arrivata qui quasi non credevo più all’amore. Era da tanto che non mi piaceva così una persona”, ha rivelato Sara, che sceglierà uno tra Sonny e Matteo.

Per Carlo invece la scelta sarà tra Ginevra e Cecilia, anche se le anticipazioni non svelano quale sarà la prescelta. Intanto il tronista si gode il momento con un po’ di emozione: “In questi due mesi ho pensato a tutto il mio percorso e mi è passata tutta la vita davanti. Sono qui perché voglio rischiare e vivere le cose fino in fondo. L’emozione è tanta, ma sono contento di questo momento. Anche perché non ho mai smesso di pensarla”.