Uomini e Donne, cosa succede oggi 13 ottobre: le anticipazioni

Cosa accadrà nella puntata di Uomini e Donne di oggi, mercoledì 13 ottobre? Difficile dirlo con precisione, ma si possono azzardare delle previsioni in base alle anticipazioni delle registrazioni fornite nei giorni scorsi dal sito il Vicolodellenews. Protagonista, come accade ormai praticamente in ogni puntata, Gemma Galgani.

La dama torinese è ancora in attesa dell’amore, che cerca nel dating show di Canale ormai da diversi anni. In questa stagione, però, non ha ancora avuto modo di conoscere un uomo. Per lei, infatti, non è sceso nessun cavaliere. Questa situazione sta ferendo Gemma, che attende però ancora speranzosa l’arrivo del cavaliere giusto.

Nel frattempo non mancano i botta e riposta tra la dama torinese e Tina Cipollari. L’opinionista si diverte a stuzzicare la dama, che dal canto suo risponde per le rime, dando vita a continui siparietti. Per quanto riguarda il Trono classico, invece, i quattro protagonisti non sembrano ancora addentrati totalmente nelle dinamiche del programma.

Andrea Nicole sta provando a approfondire alcune conoscenze, gli altri stanno facendo un po’ di fatica in più. Nella puntata di oggi inoltre potremmo assistere al momento in cui Maria De filippi allontana dallo studio Joele. Il tronista avrebbe infatti provato a farsi contattare da una corteggiatrice senza che la redazione lo sapesse. Un comportamento che gli è costato l’esclusione dal programma.