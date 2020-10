Uomini e Donne, cosa succede oggi 9 ottobre

Cosa succede nella puntata di oggi di Uomini e Donne? La domanda si ripete spesso, la curiosità dei telespettatori è spasmodica per quanto riguarda il dating show di Maria De Filippi. Che gode dell’attenzione di milioni di persone anche grazie ad alcune modifiche apportate al format.

Da questa stagione, infatti, il Trono Over e il Trono Classico di Uomini e Donne convivono nella stessa puntata, senza più distinzioni come accadeva negli anni passati. E nella puntata di oggi 9 ottobre sarà un protagonista del Trono over a finire sotto i riflettori.

Si tratta di Nicola Vivarelli, conosciuto anche come Sirius. Il giovane, arrivato diversi mesi fa per conoscere Gemma, ha troncato la conoscenza con la dama torinese, avviandone altre con alcune dame. Due in particolare: Danilela e Valentina.

Proprio con quest’ultima pare che Nicola abbia passato momenti speciali, come ha dichiarato lo stesso giovane. Come reagirà gemma a questa scoperta? Al momento con l’ammissione di provare interesse per un altro cavaliere: Biagio, con cui ha intrapreso una conoscenza dopo la fine del corteggiamento di Paolo.