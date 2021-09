Uomini e Donne, ecco quando andrà in onda la prima puntata della nuova stagione

Tic toc, il tempo scorre. Manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. Il popolare dating show di Canale 5 farà la sua ennesima apparizione sugli schermi televisivi a partire dal 13 settembre. Rispetto a qualche settimana fa, però, ora si sa molto di più rispetto alla trasmissione condotta da Maria De Filippi.

Ad esempio sono noti, o quasi, i tronisti protagonisti della stagione 2021/2022 del Trono over e del Trono classico. Tra questi Nicole Andrea, la tronista che fino a dieci anni fa era un uomo. Per questo non è d’accordo sull’etichetta che qualcuno ha affibbiato al suo trono: il suo, ribadisce, non è un trono transgender perché ha ormai da tempo concluso la fase di transizione.

In un’intervista rilasciata a Nuovo Tv, Nicole ha raccontato: “L’ho sempre saputo, sin da quando manifestavo la mia preferenza per i giochi femminili e preferivo la compagnia delle bambine a quella dei maschietti. Quando sei bambino, però, non riesci a dare un nome a quello che ti accade. Crescendo, poi, ho preso coscienza di me e di quello che mi circondava”.

Gli altri tronisti ci sono invece Joele Milan, ventiseienne appassionato di sport. Una delusione d’amore lo ha spinto a rivedere le sue priorità, ora però ha voglia di trovare l’amore. Così come il 24enne romano Matteo e la giovanissima tronista, studente universitaria, Roberta. Saranno loro i protagonisti del trono classico. Appuntamento al 13 settembre.