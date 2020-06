Uomini e Donne, eliminato il Trono Classico: il motivo

Uomini e Donne cambia e si aggiorna, sempre nell’ottica di accontentare e coinvolgere il maggior numero di telespettatori. La formula trovata da Maria De Filippi sembrava perfetta: scindere il programma in due. Trono Classico da una parte e quello Over da un’altra. Due percorsi paralleli senza mai toccarsi.

La magia ha funzionato per moltissimi anni, portando il dating show ad essere uno dei programmi più visti del pomeriggio televisivo. Negli ultimi tempi però qualcosa si era guastato, e Maria se n’era accorta. Il Trono Classico, infatti, quello dedicato ai giovani e alle corteggiatrici e le troniste, aveva perso parte del suo appeal e di conseguenza di ascolti, al contrario del Trono Over, sempre seguitissimo.

Come cambia Uomini e Donne

La quarantena ha paradossalmente fornito nuove idee alla produzione su come allestire il programma nei prossimi mesi. Le restrizioni imposte hanno infatti spinto Uomini e Donne su nuovi binari. Non più incontri in studio, ma conoscenze in chat. Una formula adottata per le prime settimane e che in realtà non ha convinto a livello di ascolti. Ma ha dato l’opportunità di sperimentare.

Al ritorno in studio, infatti, non c’erano più distinzioni tra Trono Classico e Trono Over. Ogni storia si intrecciava e questo ha attirato l’attenzione del pubblico, che ha confermato il suo interesse per il programma ma nello specifico al Trono Over. Per questo da settembre, come anticipato dal Fatto Quotidiano, il format potrebbe proseguire così: senza distinzioni, Trono Classico e Trono Over insieme, con quest’ultimo a dominare la scena.