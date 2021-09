Uomini e Donne giovedì 23 settembre: le anticipazioni di oggi del Trono over e del Trono classico

La puntata di ieri è stata interamente dedicata al Trono over, e in particolar modo alle vicende amorose di Ida Platano, Armando Incarnato e Biagio Di Maro. L’appuntamento odierno di Uomini e Donne, invece, dovrebbe concentrarsi sul Trono classico e i suoi protagonisti, a meno che la redazione non decida di chiudere con il botto il venerdì.

Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, in ogni caso, oggi i protagonisti dovrebbero essere Joele Milan e Matteo Fioravanti e la tronista Roberta Ilaria Giusti. Mentre Andrea Nicole ha già iniziato una conoscenza che si prospetta felice, gli altri tre tronisti sono ancora alla ricerca di corteggiatori che possano destare il loro interesse.

Roberta Ilaria Giusti, dopo aver scambiato alcuni messaggi con un corteggiatore, continua la conoscenza con Luca, il 29 enne romano che si è già attirato le simpatie del pubblico a casa e in studio. Lo chef-pugile con la sua spontaneità ha infatti spinto Roberta a sceglierlo ancora per un’esterna.

Secondo le ultime anticipazioni invece Joele Milan e Matteo Fioravanti avrebbero scelto di uscire con la stessa corteggiatrice e questo ha generato una discussione tra i due. Altra protagonista della puntata dovrebbe essere Gemma Galgani, triste per non avere ancora ricevuto in studio cavalieri arrivati per conoscerla.