Uomini e Donne, in studio la sosia di Tina e Gemma Galgani : le FOTO

Uomini e Donne, in studio la sosia di Tina e Gemma Galgani...

Il Trono over di Uomini e Donne ha abituato a momenti esilaranti e colpi di scena. La puntata di oggi mercoledì 4 marzo si è però superata in questo senso perché ha messo in mostra due sosia: una di Tina Cipollari, l’altra di Gemma Galgani.

Le due acerrime nemiche, tra i personaggi più amati del Trono over di Uomini e Donne, sono spesso sotto i riflettori. Per questo Maria De Filippi ha deciso di portare in studio le sosia delle due donne scatenando le battute dello studio. Di seguito le due foto: