Uomini e donne, Karina Cascella parla di Pago e Serena

L’addio, la riconciliazione e ancora saluti. La tormentata storia tra Pago e Serena Enardu torna in prima pagina e lo fa con saluti amari. La coppia da mesi lotta contro le difficoltà di una relazione che sembrava al capolinea. La partecipazione a Temptation Island lo ha confermato: i due, infatti, avevano deciso di lasciarsi al termine della trasmissione.

Un addio quasi scontato, a cui ha fatto seguito una pace a sorpresa. Durata poco però, perché Pago e Serena si sono lasciati ancora. A rivelarlo è Chi tramite una lettera del cantautore. Sulla storia si è espressa anche Karina Cascella, ex protagonista di Uomini e Donne e ora opinionista televisiva.

“O si perdona o si lascia”

Attraverso i suoi social network Karina ha voluto analizzare l’ennesimo addio tra i due: “Non posso esimermi dal dire questa cosa. Parliamo di Serena e Pago. Lei ha sbagliato, ha fatto quello che ha fatto, io l’ho già detto cosa penso: ha sbagliato e anche tanto. Però, se una persona decide di perdonare, o perdona e quindi dimentica, mette un punto e riparte, oppure sceglie di lasciare la persona che si è comportata male nei suoi confronti e ricomincia senza questa persona”.

Ancora: “Non ci si può rimettere con questa persona e continuare a provare rancore logorando il rapporto, e soprattutto c’è davvero la necessità di raccontare ai giornali tutti i motivi e i dettagli per cui uno si è lasciato?”. L’opinionista ha poi parlato di Giulia de Lellis e Andrea damante: “Potete dire quello che volete. A me loro due insieme fanno sognare. Non mi esprimo quasi mai su queste cose, ma loro due non sono paragonabili a nessuno. Tutti sbagliano nella vita, chi può giudicare? Nessuno. E loro sono meravigliosi. Viva l’amore”, ha concluso la Cascella.