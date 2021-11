Uomini e Donne, le anticipazioni del Trono over e Trono Classico oggi 3 novembre

E’ finita con Gemma in lacrime la puntata di ieri di Uomini e Donne. La dama del Trono over ha incassato l’ennesimo distacco da parte di un uomo. Questa volta Costabile. Il motivo? Dopo aver accusato il cavaliere di averle dato poche attenzioni, quest’ultimo le ha ricordato che era stato lui ad invitarla per qualche giorno fuori, ricevendo come riposta un rifiuto.

Un atteggiamento che, secondo l’uomo, era da attribuire alla volontà di gemma di trovare un nodo per scaricarlo. Secondo Costabile, infatti, la dama non avrebbe voglia di impegnarsi per non lasciare la trasmissione. Archiviato il capitolo Gemma, Uomini e Donne, nella puntata di oggi mercoledì 3 novembre, avrà un’altra protagonista.

Si tratta di Ida Platano. La dama, dopo la fine della storia con Riccardo, è tornata in studio e ha iniziato inizialmente la conoscenza con Marcello. Dopo il distacco tra i due la dama ha iniziato a conoscere Diego. Tra i due le cose stanno andando bene, tanto che hanno raccontato anche di un bacio.

Per quanto riguarda il Trono classico, dopo la ‘cacciata’ di Joele e la scelta di Matteo, rimangono al loro posto le due troniste Andrea Nicole e Roberta. La prima sta conoscendo Ciprian e Alessandro, la seconda Samuele e Luca. Il loro percorso non sembra così vicino alla conclusione, oggi assisteremo però a delle novità.