Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi 18 novembre

Oggi, lunedì 18 ottobre, come ogni settimana, torna Uomini e Donne. Nuove puntate e nuovi colpi di scena sono in programma. Il più atteso, quello relativo alla ‘cacciata’ di Joele, è andato in onda venerdì scorso dopo tanta attesa. Il tronista aveva infatti invitato una delle sue corteggiatrici a seguire il profilo Instagram di un suo amico.

Uno stratagemma pensato dal giovane per aggirare i controlli della redazione, necessari per ogni interazione tra tronisti e corteggiatori. Dopo aver infranto le regole, Joele è stato così invitato a lasciare lo studio insieme a tutte le sue corteggiatrici. Non è da escludere che anche nella puntata odierna si parli di questo.

Nel frattempo, per quanto riguarda il Trono classico, in molti tendono a pensare che Joele possa essere sostituito da un nuovo tronista, sarà davvero così? Capitolo Trono over: una delle protagoniste è di nuovo Ida, che dopo la fine della storia con Riccardo ha iniziato una frequentazione con il cavaliere Marcello.

I tentennamenti della dama hanno però spinto l’uomo a interrompere la conoscenza, anche se, nell’ultima puntata, tra i due c’è stata una prova di disgelo. Oggi potrebbe essere protagonista anche Gemma Galgani, che ha iniziato ad uscire con il nuovo cavaliere Costabile, arrivato in studio appositamente per conoscerla.