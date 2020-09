Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi 23 settembre: le novità del Trono Classico e Over

Il colpo di scena, a Uomini e Donne, è sempre dietro l’angolo. La trasmissione di Maria De Filippi non annoia mai: merito anche dei suoi protagonisti. Nelle ultime puntate, ad esempio, oltre alla solita Gemma, ha tenuto banco il triangolo Gianluca-Armando-Lucrezia.

Il tronista si è infatti risentito per le avances del cavaliere nei confronti della corteggiatrice, che a quanto pare non è rimasta indifferente al corteggiamento del 39enne. Lucrezia ci deciderà di corteggiare? Le prossime puntate lo sveleranno. Intanto scopriamo le anticipazioni della puntata di oggi 23 settembre di Uomini e Donne.

Sophie elimina i suoi corteggiatori

La puntata di oggi vedrà come protagonista Sophie, la giovane tronista è infatti decisa a trovare un uomo che le faccia battere il cuore, non è quindi intenzionata ad accontentarsi. Per questo ha deciso di eliminare gran parte dei suoi corteggiatori. Il motivo? Non li ha pensati lontano dalle telecamere, motivo per cui, evidentemente, non c’era interesse.

Una dimostrazione di come la giovane abbia voglia di trovare il vero amore. Il Trono over è quindi protagonista della puntata, ma come succede spesso ormai, anche il Trono over avrà un ruolo fondamentale. Tanti protagonisti, altrettante conoscenze e conti in sospeso. Una cosa è certo: non ci si annoierà.