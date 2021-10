Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi del trono classico e del trono over

Seconda appuntamento settimanale di Uomini e Donne. Cosa accadrà oggi, martedì 26 ottobre, nella trasmissione condotta da Maria De Filippi? La sorpresa potrebbe arrivare dal Trono classico, dove a momenti è attesa la scelta di Matteo Fioravanti. Il giovane tronista, infatti, come svelato dal vicolodellenews, ha deciso di uscire dallo studio con una delle sue corteggiatrici.

Così come quello di Joele, anche il trono di Matteo è durato poco. Anche se in questo caso c’è stato il lieto fine. Un interesse nato dal primo momento in cui il giovane ha messo piede nello studio, e che è cresciuto col passare delle settimane fino a culminare nella scelta che potrebbe andare in onda già oggi.

Per quanto riguarda le altre protagoniste del trono classico, Andrea Nicole e Roberta, continuano le loro conoscenze. La prima è sempre più presa da Ciprian, la seconda è divisa tra due corteggiatori. Per loro la scelta non sarà così immediata. Oggi inoltre potremmo vedere novità anche sul trono over.

I protagonisti potrebbero essere Gemma Galgani e il cavaliere Costabile. I due hanno intrapreso una conoscenza alcune settimane fa e le cose sembrano andare a gonfie vele. Così come la frequentazione tra Antonio e Angela: i due, infatti, hanno deciso di lasciare insieme lo studio per vivere la loro storia lontani dalle telecamere.