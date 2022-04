Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi martedì 12 aprile

osa succede oggi a Uomini e Donne? Domanda classica: i fan del programma di Canale 5 non vedono l’ora di scoprire quali saranno i protagonisti del nuovo appuntamento. Come ogni giorno il dating show condotto da Maria De Filippi regalerà colpi di scena ed emozioni. Tra chi ha trovato l’amore e chi ancora lo cerca gli argomenti non mancano.

Ieri abbiamo assistito alla furibonda lite tra Armando Incarnato, Alessandro Vicinanza e Gianni Sperti. Oggi, secondo quanto riportano le anticipazioni, Armando dovrebbe essere ancora protagonista. Questa volta, però, non sarà coinvolte in una lite. Siederà al centro dello studio insieme a Biagio per aggiornare gli spettatori sulle sue conoscenze.

Al centro dello studio dovrebbero sedere anche Diego Tavani e Aneta. Quest’ultima, dopo la fine della frequentazione con Armando, sembra aver trovato in Diego l’uomo giusto con cui intraprendere una frequentazione. I due, infatti, sembrano molto presi, e parleranno della loro conoscenza davanti alle telecamere.

Per quanto riguarda il Trono classico invece si dovrebbe parlare del percorso di Luca Saltino. Il ragazzo romano sta conoscendo tre ragazze: Soraia, Aurora e Lilli. Ma con quest’ultima le cose non sembrano andare a gonfie vele. Luca infatti non ha apprezzato la mancata reazione dopo i baci con le altre due corteggiatrici.