Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi martedì 19 ottobre

Nuova puntata di Uomini e Donne, nuove curiosità da scoprire sui protagonisti del Trono over e del Trono classico. Dopo aver vissuto, alla fine della scorsa settimana, al momento tanto atteso della ‘cacciata di Joele’, il programma si concentrerà sulle altre storie. Principalmente quelle del Trono over.

In assenza di anticipazioni ufficiali, è probabile che oggi, martedì 19 ottobre, possa andare in onda la registrazione dello scorso 3 ottobre, come ha ipotizzato Blasting news. Nel caso dovremmo aspettarci una sorpresa gelata per Gemma Galgani, la protagonista più longeva del programma condotto da Maria de Filippi.

Gems, come è stata ribattezzata, dopo un periodo di riflessione dovuto alla mancanza di corteggiatori, sembra aver ritrovato il sorriso dopo l’arrivo del cavaliere Costabile, con il quale ha iniziato una frequentazione che dura tuttora. Ma per la dama torinese non ci sono belle notizie, perché i battibecchi sono sempre dietro l’angolo.

E oggi dovrebbe riproporsi in classico scontro con Tina Cipollari. Ma questa volta non ci si fermerà alla dialettica appuntita, perché l’opinionista finirà col versare un secchio d’acqua sulla testa di Gemma. Il motivo è ancora da chiarire, così come se la puntata in questione verrà mandata in onda oggi o nel corso della settimana.