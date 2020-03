Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi venerdì 13 marzo: nuovo cavaliere per Gemma

La settimana di Uomini e Donne finisce come è iniziata: tra colpi di scena, momenti felici e scontri. Tutti elementi che caratterizzano la trasmissione condotta da Maria De Filippi, che ogni giorno riesce a catalizzare l’attenzione di milioni di persone, che anche in questo momento difficile trovano conforto e svago nelle vicende di corteggiatori e tronisti e di dame e cavalieri.

Oggi venerdì 13 marzo ancora spazio al Trono Over, che dopo i primi due giorni della settimana dedicata al Trono Classico torna col suo carico di emozioni anche se in uno studio stravolto dal Decreto. Parterre quasi vuoti e distanza di sicurezza. Ma nonostante questo non manca lo spettacolo. Dopo gli scontri di ieri nella giornata di oggi assisteremo al sorriso di Gemma e al momento difficile tra Marco e Carlotta.

Nuovo cavaliere per Gemma

La puntata si aprirà con un nuovo scontro: quello tra Jean Pierre, ex corteggiatore di Gemma, e Tina Cipollari, che non ha mai provato simpatia nei suoi confronti. Tra i due voleranno parole grosse ed epiteti, tanto che l’intero studio assisterà quasi sconcertato al litigio. Poi si passerà alle buone notizie.

Gemma Galgani, infatti, potrà sorridere perché in studio per lei scenderà un nuovo cavaliere. Una bella sorprese per la dama torinese, che stava passando un periodo negativo a causa della mancanza di cavalieri arrivati per lei. Infine sarà il turno di Marco e Carlotta, che dopo settimane di frequentazione stanno maturando l’idea di interrompere la conoscenza.