Uomini e Donne, le anticipazioni di oggi venerdì 22 ottobre

Ultima puntata settimanale di Uomini e Donne, cosa succederà? Difficile dirlo con sicurezza, vista l’assenza di anticipazioni ufficiali. Ma rifacendoci alle anticipazioni delle precedenti registrazioni, è possibile capire quali saranno i prossimi risvolti che prenderà la trasmissione condotta da Uomini e Donne.

Oggi, venerdì 22 ottobre, protagonista del Trono over dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama torinese da alcune settimane sta uscendo con un nuovo cavaliere: Costabile, con il quale è stata protagonista anche di un bacio. Ma potrebbe non essere stato l’ultimo, anzi. Oggi, infatti, Gems potrebbe tornare al centro dello studio per raccontare di altri baci infuocati con l’uomo.

Inoltre potremmo vedere di nuovo protagonista Isabella Ricci. La dama del trono over è già stata ieri sotto i riflettori. Si è scontrata con Armando Incarnato e, per la prima volta, con Gianni Sperti. Quest’ultimo, infatti, avrebbe accusato la donna di essere nel programma per visibilità, tanto da avere un profilo Instagram molto curato.

Armando ha rincarato la dose, asserendo che anche la fanpage di isabella fosse curata da lei. Accuse rispedite al mittente dalla dama, che oggi potrebbe passare al contrattacco. Per quanto riguarda il Tron classico invece potremmo vedere al centro dello studio la tronista Roberta.