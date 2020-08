Uomini e Donne, le novità per la prossima stagione

Settembre si avvicina, così come il ritorno al classico palinsesto televisivo. Che, nel caso di Mediaset, non può fare a meno di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi è da anni uno dei più seguiti della rete, e al netto di qualche cambiamento anche la prossima stagione sarà uno degli show di punta del Biscione.

Tutti se lo chiedono, nessuno, al momento, ha la risposta: come cambierà Uomini e Donne. Sappiamo tutti come è finita la passata stagione. L’emergenza ha imposto prima un nuovo format, poi l’unione dei due troni. Giovanna Abate è stata infatti ospitata dal Trono Over. E il risultato è stato incoraggiante.

Trono Classico e Over insieme

Proprio i numeri positivi, anche in termini di ascolto, hanno spinto Mediaset, Maria De Filippi e gli autori della trasmissione a pensare di continuare con la formula che prevede l’unione dei due troni. Un modo per rendere ancora più omogena l’esperienza ma che rischia di generare confusione.

Se nel finale della passata stagione, infatti, il Trono Classico era rappresentato dalla sola Giovanna, quest’anno i tronisti dovrebbero tornare ad essere quattro. Funzionerebbero inglobati dal Trono Over? Difficile dirlo al momento, ma sembra l’ipotesi più accreditata. In attesa di conferme ufficiali l’attesa per Uomini e Donne si fa già spasmodica.