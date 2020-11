Uomini e Donne lunedì 23 novembre: le anticipazioni di oggi del Trono Classico e del Trono Over

Inizia la nuova settimana di Uomini e Donne con tutte le novità del caso. Le anticipazioni della puntata di oggi lunedì 23 novembre raccontano che la prima protagonista dell’appuntamento odierno della trasmissione condotta da Maria De Filippi dovrebbe essere Gemma Galgani. La dama torinese non avrà però molto da dire poiché non è uscita né con Maurizio né con Biagio.

A darle il cambio al centro dello studio dovrebbe poi essere Armando Incarnato, che svelerà i suoi dubbi nei confronti di Brunilde. La quale, a detta del cavaliere, ha dei modi un po’ troppo bruschi e per questo dovrà pensare se continuare ad uscire con lei o meno. Intanto il cavaliere deciderà di tenere una dama scesa appositamente per lui.

Trono Classico, nuovo corteggiatore per Sophie

L’attenzione si sposterà poi sul Trono Classico: Sophie è sempre più attratta da Matteo, ma nelle prossime puntate dovrebbe decidere di tenere un nuovo corteggiatore. Dopo un iniziale smarrimento la giovane tronista sembra aver trovato la direzione giusta per quanto riguarda il suo trono, entrato nella fase calda.

Non si può dire altrettanto per il percorso di Gianluca, ora più travagliato che mai. Il tronista romano, infatti, è rimasto con una sola corteggiatrice: Dalila. La ragazza farà il suo ingresso in trasmissione dopo aver aspettato diverso tempo dietro le quinte. E avrà subito da ridire con Gianluca, il quale non l’ha menzionata tra le persone di suo interesse.