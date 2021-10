Uomini e Donne martedì 12 ottobre: le anticipazioni del Trono classico e del Trono over

Oggi, martedì 12 ottobre, Uomini e Donne torna regolarmente su Canale 5. Stesso posto, stesso orario: 14 e 45. Precisazione d’obbligo dopo lo stop di ieri. Lunedì infatti U e D è andato in soffitta per un giorno per lasciare spazio ad Amici, che per evitare la concorrenza della Nazionale domenica non è stato mandato in onda.

Niente paura quindi per i fan del dating show: il trono over e quello classico tornano regolarmente in onda oggi. Ma cosa succederà a Uomini e Donne? Probabilmente si riprenderà da dove si era lasciato venerdì, ossia con il trono over e in particolar modo con Graziano, il quale, dopo la chiusura della frequentazione con Ida, potrebbe intraprendere una conoscenza con Marika.

Per quanto riguarda invece il trono classico oggi potrebbe finalmente essere il giorno della puntata in cui verrà mostrata la ‘cacciata di Joele’. Come anticipato dal sito Ilvicolodellenews, infatti, il giovane tronista sarebbe stato allontanato da Maria De Filippi a causa di comportamenti contrastanti lo spirito del programma.

Secondo le anticipazioni, infatti, Joele avrebbe invitato la corteggiatrice Ilaria a seguire il profilo Instagram di un suo amico al fine di potersi sentire indisturbati. Una pratica che va contro il regolamento del dating show, che prevede che ogni contatto tra tronisti e corteggiatori sia a conoscenza della redazione.