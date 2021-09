Uomini e Donne martedì 21 settembre: le anticipazioni di oggi

E’ passata appena una settimana dall’inizio di Uomini e Donne, ma la trasmissione di Maria De Filippi fa già parlare di sé. Ormai la formula è collaudata: trono over e classico insieme, barriere abbattute. Ora tutti possono interagire con tutti. Questo ovviamente alimenta curiosità e dissapori. E anche l’audience.

Nella puntata di ieri immancabile il battibecco tra Gemma Galgani e Tina. Questa volta il motivo del contendere sono i ritocchi della dama del Trono over, che questa estate si è rifatta il seno suscitando l’ilarità della opinionista. Tina, come spesso accade, non ci è andata leggera e ha paragonato Gemma a “una pornostar”.

Come sempre, quindi, le scintille non sono mancate. Ma cosa succederà nella puntata di oggi, martedì 21 settembre? Le anticipazioni parlano di un nuovo litigio tra Gemma e Tina. Il motivo sarà sempre il ritocco estetico della dama torinese? Lo scopriremo oggi, a partire dalle 14.45 su Canale 5.

Nella puntata di oggi, inoltre, dovrebbe andare in onda lo sfogo di Gemma, triste per il mancato approdo di nuovi corteggiatori. A rincuorarla sarà la stessa Maria, che le dirà di portare pazienza. Per quanto riguarda il Trono classico Dovrebbe vedere un battibecco tra Joele e Matteo: i due tronisti, infatti, hanno deciso di uscire con la stessa corteggiatrice.