Uomini e Donne martedì 5 ottobre, le anticipazioni del trono classico e del trono over

Secondo appuntamento settimanale con Uomini e Donne, oggi, martedì 5 ottobre. Cosa succederà nella trasmissione di Maria de Filippi? Per capirlo è utile fare un passo indietro e raccontare cosa è successo ieri. Nella puntata di lunedì sono stati protagonisti Ida Platano e Marcello, che nonostante la frequentazione continuano a esternare dei dubbi.

In merito si è espressa anche l’opinionista Tina Cipollari: “Ida ha il potere di smontare tutte le relazioni. Una donna intelligente che aveva capito l’imbarazzo, oggi arriva qua e dice altre cose. Metti una tristezza, un’angoscia, gli uomini li fai scappare. Con il tuo modo di fare li fai scappare”, ha detto l’opinionista.

Come spesso accade è stato dato spazio anche al trono classico. Le protagoniste in questo caso sono state le troniste Roberta e Andrea Nicole. La prima è uscita per la seconda volta con Samuele, mentre la seconda continua la conoscenza con Ciprian, il quale ha esternato qualche dubbio: “Non ti nego che ieri per qualche secondo ho pensato di mollare. Non è una cosa che riguarda te, ma riguarda me. Stare qui al centro non mi appartiene”, ha detto il corteggiatore.

Oggi dovrebbero quindi avere spazio i due tronisti Matteo e Joele. Il primo è uscito con la corteggiatrice Veronica, mentre Joele ha eliminato Jessica. Proprio quest’ultimo nel corso della settimana dovrebbe lasciare il programma. Maria, infatti, venuta a conoscenza del fatto che il tronista ha provato a eludere il regolamento della trasmissioen, lo ha invitato a lasciare lo studio.