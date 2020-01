Uomini e Donne, Massimiliano trono over: chi è il cavaliere che ha fatto svenire Gemma

Uomini e Donne, Massimiliano trono over: chi è il cavaliere che ha...

Uomini e Donne trono over sa essere sempre appassionante. E non solo quando a farla da padrone sono intrighi amorosi e scontri tra dame e cavalieri, come successo più volte nel corso delle ultime settimane. Il trono over del programma condotto da Maria De Filippi sa catalizzare su di sé le attenzioni anche nel corso delle sfilate.

Le ultime due puntate di Uomini e Donne, infatti, sono quasi interamente incentrate sulle sfilate di dame e cavalieri che sulla passerella appositamente adibita danno sfoggio della loro classe e del loro stile. Prima è stato il turno delle donne, con Gemma arrivata ottava, poi quello dei cavalieri, con Massimiliano protagonista assoluto grazie ad una scena memorabile che ha coinvolto anche la dama torinese.

Massimiliano ufficiale gentiluomo

Massimiliano, infatti, nel corso della sfilata che aveva per tema l’uomo che non deve chiedere mai ha vestito i panni di Richard Gere nell’ufficiale gentiluomo diventato icona di stile e carisma nel corso degli anni. Durante la sfilata Gemma è rimasta colpita dall’interpretazione di Massimiliano tanto da emulare un malore a seguito del quale Tina Cipollari ha chiesto l’intervento dei sanitari in studio.

Una scena divertente che messo in luce anche Massimiliano, finora mai stato al centro dell’attenzione. Per questo non si sa ancora molto sul cavaliere che ha fatto ‘sentire male’ Gemma. Nel corso delle prossime puntate si scoprirà sicuramente di più sull’ufficiale gentiluomo che ha rapito Gemma baciandola sul collo.