Uomini e Donne, Massimiliano Trono Over: età e storia con Valentina M.

Il Trono Over di Uomini e Donne continua a regalare sorprese colpi di scena. Per una coppia che decide di continuare la conoscenza ce n’è un’altra che decide di interromperla. Un sali e scendi di emozioni che coinvolge da anni il pubblico di Canale 5, ormai affezionatissimo al programma di Maria De Filippi.

La stagione in corso di Uomini e Donne, soprattutto per quanto riguarda il Trono Over, ha fatto incetta di nuovi protagonisti tra il parterre maschile e quello femminile. Tra questi c’è senza dubbio Massimiliano, che con il suo fisico imponente e un carattere deciso ha avuto molto successo tra le dame del programma, soprattutto con Valentina M.

Chi è Massimiliano, l’ufficiale gentiluomo che ha stregato Valentina M.

Massimiliano è entrato da poche settimane a Uomini e Donne, nonostante sia stato spesso sotto i riflettori di lui non si sa ancora molto. Secondo le prime indicazioni Massimiliano dovrebbe essere nato a Chieti nel 1972, e dovrebbe avere quindi 48 anni. Ha fatto scalpore la sua sfilata in cui ha interpretato l’ufficiale gentiluomo con cui ha fatto ‘svenire’ Gemma dopo averla presa in braccio.

Massimiliano da tempo porta avanti una frequentazione con Valentina M. Inizialmente le cose sembravano andare per il verso giusto, tanto che la coppia era solita frequentarsi abitualmente. Nelle ultime uscite però qualcosa sembra essersi rotto. Il cavaliere ha infatti acconsentito all’entrata in studio di un’altra donna venuta per conoscerlo scatenando il pianto di Valentina M., evidentemente molto attratta dal possente cavaliere dal fisico statuario.