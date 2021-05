Uomini e Donne non va in onda da oggi, lunedì 31 maggio: al suo posto una serie con Can Yaman

Uomini e Donne non va in onda da oggi, lunedì 31 maggio:...

Uomini e Donne non andrà in onda a partire da oggi, lunedì 31 maggio. Niente paura, tutti i fan del dating show condotta da Maria De filippi possono stare tranquilli: è uno stop programmato da tempo, come d’altronde accade ogni anno. La trasmissione di Canale 5, infatti, si fermerà per alcuni mesi per la pausa estiva.

Anche Uomini e Donne va in vacanza, così la programmazione di canale 5 cambia completamente. Niente più Trono Over e Trono Classico, stop a opinionisti e pubblico in studio: Uomini e Donne è pronto a tornare a settembre, anche le registrazioni sono ferme. Al suo posto Mediaset manderà in onda una serie televisiva con Can Yaman.

L’attore turco, diventato da tempo celebre anche in Italia, è stato protagonista della programmazione di Canale 5 già nel corso della scorsa estate, con la serie televisiva DayDreamer, capace di collezionare oltre 2,5 milioni di spettatori al giorno con uno share registrato tra il 19 e il 21%.

Quest’anno la serie in questione sarà invece Mr Wrong – Lezioni d’amore, con protagonista sempre Can Yaman. L’attore è sempre più vicino all’Italia, anche grazie alla storia con Diletta Leotta, che va avanti ormai da diversi mesi.