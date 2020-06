Uomini e Donne non va in onda oggi lunedì 1 giugno: il motivo

Uomini e Donne non va in onda oggi lunedì 1 giugno: il...

La domanda è sempre quella: cosa succede oggi a Uomini e Donne? Lunedì 1 giugno la trasmissione di Maria De Filippi non andrà in onda. Niente panico però, è una sosta studiata e non improvvisata. Niente Trono Over o Trono Classico, Gemma Galgani non sarà su schermo, così come il suo giovane spasimante Sirius.

Il motivo per cui Uomini e Donne non va in onda oggi lunedì 1 giugno? Semplice: anche la Tv fa ponte. In questo caso quello del 2 giugno. Domani, infatti, si festeggia la festa della Repubblica, per questo motivo Mediset ha deciso di dare un po’ di spazio ad altro per quanto riguarda la programmazione.

Uomini e Donne, dove eravamo rimasti

Tutti i fan di Uomini e Donne devono stare sereni però: la trasmissione non andrà in onda oggi e domani, ma da mercoledì 3 giugno sarà regolarmente in onda a partire dalle 14 e 45. Al posto del dating show di Maria De Filippi andrà in onda il film ‘Il romanzo di un amore’.

Ma per quanto riguarda il Trono Over e il Trono Classico dove eravamo rimasti? Gemma stava continuando la conoscenza di Sirius, che nel frattempo ha attirato l’attenzione di diverse dame. Per il 26enne, infatti, sono arrivate in studio diverse ragazze, a cui il giovane però non ha dato modo di portelo corteggiare. Giovanna Abate invece deve scegliere tra i tre corteggiatori rimasti, e al momento la preferenza sembra netta verso Alchimista.