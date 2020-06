Uomini e Donne non va in onda oggi martedì 2 giugno: il motivo

Uomini e Donne non va in onda oggi martedì 2 giugno: il...

Uomini e Donne non andrà in onda nemmeno oggi martedì 2 giugno. La trasmissione di Maria de Filippi è rimasta ferma anche ieri, e il motivo è lo stesso. Niente chiusura anticipata o notizie preoccupanti. Anzi. Il dating show ha fatto ‘ponte’ in vista della Festa della Repubblica celebrata oggi.

Due giorni di riposo prima di riprendere mercoledì 3 giugno meglio che mai. Oggi su canale 5 non saranno protagonisti Gemma e Nicola, così come Giovanna e i suoi corteggiatori, ma mercoledì gli intrecci amorosi continueranno fino alla chiusura della stagione del programma, che riprenderà poi come sempre a settembre.

Uomini e Donne, le ultime novità

Lo stop di due giorni di Uomini e Donne non frena la voglia di conoscenza dei protagonisti, che torneranno in studio mercoledì. Ma dove si erano lasciati? Impossibile non partire da Gemma. La dama torinese è sempre più attratta dal giovane Nicola Sirius, che nelle ultime puntate ha respinto l’assalto di diverse spasimanti.

Non solo nuove ragazze, anche le dame in studio sembrano aver messo gli occhi sul giovane, motivo per cui Gem ha lasciato intravedere qualche scatto di gelosia. Per quanto riguarda il Trono Classico Giovanna invece se la vedrà con i tre corteggiatori che sembrano molto agguerriti nel conquistare la ragazza, che al momento sembra protesa verso Alchimista.