Uomini e Donne, novità e sorprese delle nuove puntate: come cambia il programma

Uomini e Donne torna, ma con una formula tutta nuova. Il programma di Maria De Filippi era stato sospeso a causa dell’emergenza coronavirus, ha chiuso il sipario per circa un mese prima di riaprilo oggi lunedì 20 aprile, prima puntata del nuovo corso. Niente sarà come prima, ma l’obiettivo della trasmissione sarà sempre lo stesso: trovare l’anima gemella.

Nuovo studio, che sarà una stanza, nuovo modo di raccontare le vicende amorose, con Maria che apparirà come voce fuori campo, niente più corteggiatori, troniste e dame e cavalieri. Ma solo Gemma Galgani e Giovanna Abate. Soprattutto un nuovo modo di corteggiare: attraverso le parole, quindi senza il contatto fisico.

Come cambia Uomini e Donne

Chat, messaggi vocali e soprattutto parole. Saranno queste il punto cardine del nuovo modo di corteggiare in Uomini e Donne, che in attesa del ritorno alla normalità si reinventa e abbraccia la modernità in attesa di capire se il nuovo format possa appassionare come quello che negli ultimi anni ha accompagnato i pomeriggi di Canale 5.

Per spiegare meglio la nuova anima del programma è intervenuta anche la stessa Maria De Filippi che ha parlato a Gemma e Giovanna: “Avrete la possibilità di conoscere altre persone, oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato.

L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice ‘guarda ti ho preso in giro’. Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero”, ha spiegato Maria.