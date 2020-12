Uomini e Donne oggi 10 dicembre: anticipazioni Trono Over e Trono Classico

Cosa succede oggi a Uomini e Donne? Il popolare dating show di canale 5 condotto da Maria De Filippi è tornato in onda dopo la brevissima pausa di inizio settimana dovuta al ponte dell’Immacolata. Si pensava ad una pausa più lunga per le festività natalizie, che potrebbe quindi arrivare nelle prossime settimane.

Nella puntata di ieri è andato in onda il Trono Over. L’appuntamento si è chiuso sul più bello: Maurizio infatti è uscito dallo studio per cercare prove che possano ‘inchiodare’ Valentina. Secondo il cavaliere, infatti, la donna avrebbe intrattenuto una relazione con un protagonista del Trono over attualmente non più presente in trasmissione.

Il cavaliere in questione sarebbe Costantino, con il quale – secondo Maurizio – Valentina avrebbe avuto un rapporto molto stretto. Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne della puntata di oggi 10 dicembre, oggi verranno commentati gli screenshot che confermerebbero tale teoria sul rapporto tra valentina e Costantino.