Uomini e Donne, oggi 11 febbraio c’è il Trono Over: le anticipazioni. Baci ‘umidi’ tra gemma e Emanuele

Dopo il Trono Classico ecco il Trono over, pronto a regalare, come al solito, nuovi colpi di scena. Il primo giorno della settimana di Uomini e Donne è stato dedicato a tronisti e corteggiatori che tra un’esterna e l’altra stanno approfondendo la conoscenza tra di loro, in attesa di capire se entro maggio sboccerà qualche amore.

Oggi martedì 11 febbraio tornerà in scena il Trono Over di Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi regalerà come sempre spettacolo ai milioni di telespettatori che ogni giorno seguono la trasmissione in onda su Canale 5. Nella puntata di oggi protagonista sarà, come spesso accade, Gemma Galgani, che continuerà la sua ricerca dell’anima gemella.

Gemma e Emanuele, termina la conoscenza

Gemma dopo quasi 10 anni di Uomini e Donne deve ancora trovare l’uomo in grado di farle battere il cuore. Sembrava averlo trovato in Juan Luis, ma le cose non sono andate come la dama torinese avrebbe sperato. Per questo Gemma ha intrapreso la conoscenza con Emanuele, con il quale è uscita negli ultimi giorni.

La dama racconterà che tra i due è scappato anche qualche bacio, alcuni dei quali ‘umidi’, come li ha definiti Gemma, che nonostante tutto ha deciso di troncare la conoscenza scatenando le proteste dello studio. Non solo Gemma, anche Simonetta si renderà protagonista rendendo nota l’uscita con Marcello che desterà stupore tra i presenti in studio.