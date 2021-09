Uomini e Donne, oggi 13 settembre torna in onda

Come ogni anno torna l’appuntamento con Uomini e Donne. Il programma condotto da Maria De Filippi, dopo la pausa estiva, torna in onda oggi, lunedì 13 settembre, sempre su canale 5, sempre alla stessa ora, 14.45. Il dating show non cambia pelle ma come ogni anno porta diverse novità, anche importanti.

La nuova stagione di Uomini e Donne ricalcherà quella dello scorso anno, con il trono over e quello classico insieme nella stessa puntata. I protagonisti dei due troni avranno quindi modo di confrontarsi, scambiare opinioni e perché no, magari palesare il loro interesse, come già successo in passato.

Dall’anno scorso, infatti, è stata abbattuta la distinzione tra over e classico, nella stessa puntata i due troni convivono. Una scelta che ha premiato la produzione anche a livello di ascolti, per questo la formula non è cambiata. A cambiare sono però i protagonisti, soprattutto quelli del trono classico, che si rinnovano ogni anno.

Per questa nuova stagione i tornisti saranno come al solito quattro: sullo scranno più famoso della televisione italiana troviamo Andrea Nicole, Roberta, Matteo e Joele. Ognuno con la sua storia, ognuno con il suo percorso di vita. Tutti con lo stesso obiettivo, trovare l’amore. Li aiuterà il programma di Maria de Filippi, quasi infallibile in questo.