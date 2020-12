Uomini e Donne oggi 18 dicembre: le anticipazioni del Trono Classico e Trono Over

Ultima puntata di Uomini e Donne, poi il programma di Maria De Filippi andrà in ferie per le vacanze natalizie. Oggi, venerdì 18 dicembre, il dating show di canale 5 verrà trasmesso l’ultima volta prima di tornare dopo l’Epifania. Qualche giorno di riposo per dare spazio ai classici film di Natale che da sempre occupano il palinsesto Mediaset nei giorni di festa.

L’ultima puntata prima dello stop potrebbe essere una di quelle imperdibili. Secondo le anticipazioni del Vicolo delle news, infatti, oggi dovrebbe andare in onda la decisione di Gianluca De Matteis di abbandonare lo studio di Uomini e Donne. Il motivo? Il tronista romano non è riuscito a trovare una ragazza adatta a lui.

Il percorso di Gianluca è stato infatti sin da subito tortuoso, caratterizzato da conoscenze superficiali e mai andate dritte fino in fondo. Nonostante Dalila, l’unica corteggiatrice che sembrava potesse interessargli davvero, il tronista ha deciso di lasciare la trasmissione.

Lo ha fatto tra le lacrime, senza quasi riuscire a parlare. Ha chiesto scusa a Maria per non essere stato in grado di innamorarsi. La conduttrice lo rincuorerà spiegandogli che i sentimenti non si comandano. Dopo l’addio di Gianluca la puntata di oggi dovrebbe proseguire con i percorsi di Davide e Sophie.