Uomini e Donne oggi 18 novembre: le anticipazioni del Trono over e del Trono classico

Uomini e Donne oggi 18 novembre: le anticipazioni del Trono over e...

Nuova puntata di Uomini e Donne, oggi, giovedì 18 novembre. Su Canale 5, alle 14 e 45, il dating show condotto da Maria De Filippi si arricchirà di nuovi colpi di scena. Non sono mancati nei giorni scorsi, con l’ingresso del nuovo tronista Matteo Ranieri, vecchia conoscenza del programma. Il giovane, infatti, è stato uno dei corteggiatori di Sophie.

Tra i due la frequentazione fuori dal programma è durata poco, per questo Matteo ha deciso di mettersi di nuovo in gioco per cercare l’amore. Proprio lui potrebbe essere uno dei protagonisti della puntata di Uomini e Donne: potremmo infatti vedere le prime esterne del nuovo tronista, alle prese con un nuovo ruolo.

Dovrebbe inoltre essere concesso dello spazio al Trono over, e in particolar modo a Gemma Galgani. La dama, raccontano le anticipazioni, è attualmente positiva al Covid e sta bene. Ma la puntata in onda oggi è stata registrata prima della sua positività. Potremmo quindi vederla ancora alle prese con Costabile.

Il cavaliere ha deciso di troncare la conoscenza per un’incompatibilità caratteriale con Gemma che ha definito incolmabile. Nonostante i tentativi di riavvicinamento della dama la conoscenza sembra sfumata definitivamente. Niente paura: per Gemma, ha assicurato Maria, sono arrivate già molte chiamate di nuovi possibili corteggiatori.