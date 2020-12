Uomini e Donne oggi 23 dicembre non va in onda: quando torna

Uomini e Donne non andrà in onda a partire da oggi mercoledì 23 dicembre. La trasmissione di Maria De Fillippi ‘va in ferie’ per le feste natalizie. Uno stop programmato, quindi niente paura per i fan del dating show. Il Trono over e il Trono Classico torneranno presto.

Da oggi, mercoledì 23 dicembre, Canale 5 presenterà un palinsesto interamente dedicato al Natale. Film, serie, show televisivi tutti vestiti a festa. Lo stop di Uomini e Donne è solo momentaneo come succede ogni anno prima di tornare con novità ancora più sorprendenti.

La domanda che molti, soprattutto i fan dello show, si stanno ponendo è: quando tornerà in onda Uomini e Donne? La trasmissione condotta da Maria De Filli riprenderà dopo le feste natalizie, quindi dopo l’Epifania. Il giorno giusto per la ripresa potrebbe essere il 9 gennaio.

La trasmissione ha chiuso l’anno col botto. Nella puntata di ieri, infatti, Matteo, il corteggiatore di Sophie, a precisa domanda di Maria ha risposto che al momento, nel caso fosse lui la scelta, direbbe no alla giovane tronista. Una rivelazione che ha scatenato il caos in studio.