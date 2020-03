Uomini e Donne, oggi 23 marzo va in onda la trasmissione di Maria De Filippi?

Il coronavirus ha modificato il nostro modo di vivere e anche i palinsesti televisivi, che hanno dovuto allinearsi alle norme imposte dal governo per contenere l’emergenza. Uno dopo l’altro quasi tutti i programmi che prevedono lo spostamento di più persone sono stati sospesi fino a data da destinarsi, con l’auspicio ce possano riprendere il prima possibile.

Tra i programmi sospesi momentaneamente rientra anche Uomini e Donne. La trasmissione condotta da Maria De Filippi portava in studio molte persone tra dame, cavalieri, corteggiatori e tronisti, oltre ovviamente agli addetti ai lavori, per questo è stata sospesa da Mediaset che lo ha annunciato attraverso un comunicato.

Uomini e Donne non va in onda

Il comunicato che annunciava la sospensione del dating show condotto da Maria De Filippi rendeva noto al contempo che la trasmissione sarebbe andata avanti trasmettendo le puntate già registrate. Cosa però mai avvenuta, perché già da lunedì scorso Uomini e Donne è stata sostituita da una serie di film nello stesso orario.

Succederà la stessa cosa anche oggi, perché Uomini e Donne non andrà in onda. La flebile speranza dei fan era appesa alle anticipazioni del Trono over che Witty TV aveva mandato in onda domenica scorsa, e che a questo punto sarà mandato in onda alla fine dell’emergenza.