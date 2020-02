Uomini e Donne, oggi 25 febbraio c’è il Trono Over o il Trono Classico? Le anticipazioni

La settimana di Uomini e Donne è iniziata col Trono Classico. Ieri abbiamo visto infatti protagonisti tronisti e corteggiatori, con Giovanna Abate nella nuova veste di tronista. L’ex corteggiatrice di Giulio Raselli ha avuto subito uno scontro con Sara Amira su un corteggiatore comune: Sonny. Per capire come proseguirà il loro percorso bisognerà aspettare ancora qualche giorno.

Oggi martedì 25 febbraio, infatti, andrà in onda il Trono Over, che ha lasciato spazio ai giovani nelle puntate di venerdì e lunedì. Ora tornano dame e cavalieri ad allietare i pomeriggi di milioni di italiani che ogni giorno guardano con interesse la trasmissione condotta da Maria De Filippi. Protagoniste della puntata, come spesso accade, Tina Cipollari e Gemma Galgani.

Uomini e Donne Trono over, cosa succede oggi

Non è un mistero che tra Tina e Gemma non corra buon sangue ormai da diverso tempo. Le due donne nel corso degli anni si sono scontrate più volte, arrivando anche ad usare toni accesi. Stessa cosa succederà nella puntata di oggi martedì 25 febbraio, quando le due donne verranno ancora allo scontro.

Il motivo? Una cartina che Tina aveva portato in studio per dimostrare la provenienza di tutti gli uomini che ha frequentato la dama torinese nel corso degli anni. Un modo per fare capire quanto possa essere difficile non trovare nessun uomo che possa piacerle. Un’accusa che scatenerà l’ira di Gemma, che arriverà così allo scontro con l’opinionista.