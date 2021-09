Uomini e Donne oggi 29 settembre, le anticipazioni del Trono over e del Trono classico

Uomini e Donne oggi 29 settembre, le anticipazioni del Trono over e...

Torna puntuale come ogni giorno l’appuntamento con Uomini e Donne. Oggi, mercoledì 29 settembre su Canale 5 andrà in onda la terza puntata settimanale del dating show condotto da Maria De Filippi. Cosa succederà? E’ la domanda che si pongono tutti gli appassionati. E come succede spesso possiamo già formulare delle anticipazioni.

Intanto ricordiamo cosa è successo ieri: la puntata ha visto protagonista Gemma Galgani. La dama torinese è sfiduciata perché al momento nessun cavaliere è sceso per conoscerla. Maria le ha detto di pazientare, ma Gems sembra aver perso le speranze di trovare l’amore all’interno della trasmissione che frequenta ormai da diversi anni.

Ma cosa succede oggi a Uomini e Donne? La puntata dovrebbe dividersi tra Trono over e quello classico. Ieri abbiamo visto le sterne del tronista Matteo, oggi dovrebbe essere il turno di Andrea Nicole. La tronista ha intrapreso un percorso con il corteggiatore Ciprian che sembra aver catturato l’interesse della ragazza, che al momento sta frequentando solo lui.

Per quanto riguarda il Trono over dovremmo vedere invece ancora Armando Incarnato e Marika. I due, nonostante abbiano intrapreso la frequentazione ormai da diverso tempo, hanno deciso di non concedersi l’esclusiva. Decisione che indispettirà Gianni Sperti.