Uomini e Donne oggi 4 novembre: anticipazioni Trono Over e Trono Classico

Ieri Gemma che ha attaccato Biagio e Sophie che ha detto a Nino di averlo baciato senza troppo trasporto. Oggi chissà. Uomini e Donne va come sempre in onda anche oggi pomeriggio alle 14 e 45 su Canale 5 ma come spesso accade ultimamente non è facile capire cosa possa andare in onda. Proviamo ad immaginarlo in base alle ultime indiscrezioni trapelate.

Secondo le anticipazioni di oggi, infatti, i protagonisti dovrebbero essere Roberta Di Padua e Michele Dentice. I due single del Trono Over si stanno frequentando da alcune settimane, Roberta sembra aver perso quasi la testa per Michele. Tanto da decidere, nell’ultima puntata, di abbandonare lo studio a seguito di un litigio con il cavaliere.

Gianluca bacia Gabriella

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne dovremmo proprio vedere cosa è accaduto fuori le quinte, dove Michele ha incontrato Roberta per provare a chiarire con lei. Ma la Di Padua non sarà l’unica ad avercela con il cavaliere, che dovrà far fronte anche all’indispettita Serena, che scoprirà di essere stata la ‘ruota di scorta’ nell’ultima esterna con Michele.

Spazio poi anche al Trono Classico: Gianluca, come noto, ha baciato in esterna la corteggiatrice Gabriella. Nella puntata di oggi dovremmo quindi finalmente vedere il bacio tra i due. Appuntamento quindi alle 14 e 45 su canale 5.