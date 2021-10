Uomini e Donne oggi 6 ottobre, le anticipazioni del Trono classico e del Trono over

La settimana di Uomini e Donne entra nel vivo, oggi, mercoledì 6 ottobre, dovrebbe essere concesso spazio al Trono classico. E di certo non ci sarà da annoiarsi. Dopo l’appuntamento di ieri che ha visto protagonista Gemma Galgani, ancora una volta alle prese con uno scontro con l’opinionista Tina Cipollari, largo ai giovani e alle loro storie.

Al centro dello studio dovrebbero infatti alternarsi i quattro tronisti: Andrea Nicole, Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e Joele Milan. Difficile al momento dire con esattezza cosa vedremo, ma in base alle anticipazioni del Vicolodellenews possiamo pensare che oggi possa essere il giorno della ‘cacciata’ di Joele.

Rimane da capire se la redazione abbia deciso di tenere l’episodio tanto atteso per l’ultima puntata della settimana. Per capirlo non rimane altro che seguire l’appuntamento odierno. Come noto Joele è stato allontanato da Maria de Filippi per aver aggirato le regole del programma. Il giovane avrebbe infatti invitato una delle corteggiatrici a seguire il profilo Instagram di un suo amico.

Da lì avrebbe potuto contattare il tornista senza che la redazione potesse venirlo a sapere. Una pratica scorretta che Maria ha deciso di punire di fatto estromettendo il giovane dalla trasmissione. Oggi potremmo vedere anche qualcosa sul trono over: in quel caso al centro dello studio potrebbe finire Ida Platano, che ha manifestato dei dubbi su Marcello, il cavaliere che sta frequentando da qualche tempo.