Uomini e Donne, oggi 7 febbraio c’è il Trono Classico: anticipazioni e spoiler

La settimana di Uomini e Donne si conclude con il Trono Classico. Dopo le vicende di dame e cavalieri del Trono over, che hanno dato vita a scontri, ricongiungimenti e frequentazioni, lo studio di Maria De Filippi si riempie nuovamente di ragazzi in cerca del vero amore, nella puntata del venerdì che vedrà protagonisti i nuovi tronisti.

I riflettori saranno puntati infatti su Sara, Daniele e Carlo, che ormai da qualche settimana sono i nuovi protagonisti del Trono Classico di Uomini e Donne. I due ragazzi dopo le prime puntate di conoscenza inizieranno ad avere qualche battibecco. Il motivo? Una corteggiatrice contesa, o per meglio dire: indecisa. Cioè Ginevra.

Sara e Giuseppe, che lite

Ginevra infatti dopo essere scesa per l’appuntamento al buio con Daniele Del Moro ha scelto di uscire anche con Carlo Pietropoli, scatenando così l’ira di Daniele, che le ha chiaramente detto di scegliere in fretta perché non gli piacciono le persone indecise. Per capire se Ginevra ascolterà il consiglio del tronista bisognerà attendere ancora qualche giorno.

Nelle anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 7 febbraio protagonista anche la tronista Sara, che avrà un lungo battibecco con Giuseppe. La ragazza, infatti, se la prenderà con il corteggiatore, reo di non averle fatto gli auguri per il suo compleanno, nemmeno con un messaggio su Instagram, come hanno fatto invece Sonny e Gaetano.