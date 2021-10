Uomini e Donne oggi 7 ottobre, le anticipazioni del Trono over e del Trono classico

Cosa succede nella puntata di oggi di Uomini e Donne? Domanda frequente, a cui negli ultimi giorni se ne è aggiunta un’altra: oggi sarà eliminato Joele? Come rivelato dal Vicolodellenews, infatti, nel corso delle passate registrazioni il tronista del trono classico ha lasciato lo studio del programma condotto da Maria De Filippi.

Il giovane avrebbe infatti invitato la corteggiatrice Ilaria a seguire il profilo Instagram di un suo amico, in modo da potersi sentire senza che la redazione lo sapesse, Pratica scorretta e viola le regole della trasmissione, che prevedono che ogni contatto tra tronista e corteggiatore debbano essere conosciuti dalla redazione.

Una volta scoperto l’inganno, Maria ha chiamato Joele al centro dello studio. Quello che sappiamo è che il tronista ha lasciato la trasmissione, ma c’è molta curiosità nello scoprire in che modo sia avvenuto il suo allontanamento. La messa in onda della puntata potrebbe avvenire oggi. Anche gli altri tronisti dovrebbero avere spazio.

Per quanto riguarda invece il trono over al centro dello studio potrebbe sedersi ancora gemma, nuovamente alla ricerca di un uomo con cui instaurare una conoscenza e una successiva frequentazione. Spazio poi al cavaliere Graziano, attaccato dagli opinionisti in studio per via di alcune sue dichiarazioni sulla dama che sta frequentando.