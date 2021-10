Uomini e Donne oggi 8 ottobre, le anticipazioni del Trono classico e del Trono over

L’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne potrebbe mandare in onda il tanto atteso momento in cui Joele viene invitato dalla padrona di casa, Maria de Filippi, a lasciare lo studio. Dopo la puntata di ieri interamente dedicata al Trono over, e in particolare alla storia tra Ida Platano e Marcello, e l’uscita di Isabella con un nuovo cavaliere, oggi la puntata dovrebbe concentrarsi su tronisti e corteggiatori.

Ieri Ida ha deciso di tagliare la frequentazione con Marcello, il cavaliere con cui stava uscendo da diverse settimane e con cui aveva iniziato a costruire una solida frequentazione. Isabella ha invece stroncato sul nascere la frequentazione con un nuovo cavaliere: la dama non ha gradito alcuni atteggiamenti dell’uomo.

Oggi quindi lo spazio dovrebbe essere dedicato quasi esclusivamente al trono classico. Andrea Nicole ha già avuto modo di aggiornare il pubblico sul suo percorso, che nell’ultima tappa ha visto il corteggiatore Ciprian ‘fermo ai box’. Oggi dovrebbe quindi essere il turno di Roberta Ilaria Giusti, Matteo Fioravanti e Joele Milan.

L’interesse è catalizzato soprattutto su quest’ultimo. Il motivo è ormai noto: il giovane tronista è stato allontanato dallo studio perché ha contravvenuto alle regole del programma, che prevedono che ogni contatto tra tronisti e corteggiatori debba essere conosciuto dalla redazione. Joele ha provato a eludere questa regola e il risultato è stato il suo allontanamento. Ma come avverrà? Forse lo scopriremo oggi.