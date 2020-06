Uomini e Donne, oggi giovedì 11 giugno va in onda?

Ieri Canale 5 non ha mandato in onda Uomini e Donne, che a parte il primo periodo di quarantena ha continuato a tenere compagnia ai telespettatori anche in questo periodo complicato. Niente urgenze straordinarie però, il programma di Maria De Filippi è andato in ferie per l’estate. Uno stop quindi programmato e non improvvisato.

Dame e cavalieri, troniste e corteggiatori danno l’appuntamento ai fan a settembre, quando la trasmissione tornerà per una nuova appassionante stagione. Certo, per i curiosi sarà difficile fare a meno di sapere come procede la storia tra Gemma e Nicola Sirius, ma per quello ci sono sempre i social network.

La domanda quindi è una: oggi Uomini e Donne andrà in onda? La risposta è no, la trasmissione torna a settembre. I nostalgici possono però recuperare tutte le puntate perse su Witty Tv che, siamo certi, non esiterà ad arricchire il catalogo con nuove proposte esclusive per dare modo agli appassionati di seguire le vicende dei protagonisti.

Mediaset ovviamente non lascerà soli gli spettatori, e infatti ha già inserito nella fascia oraria fin qui occupata da Uomini e Donne la serie Tv turca Day dreamer, con il sex symbol Can Yaman. La soap andrà avanti per tutta l’estate per la gioia dei fan dell’attore e delle trame amorose.