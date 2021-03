Uomini e Donne oggi giovedì 18 marzo non va in onda, il motivo

Uomini e Donne oggi giovedì 18 marzo non va in onda, il...

Se alle 14 e 45 su Canale 5 non vedete Uomini e Donne, niente paura. Non è uno stop definitivo e tantomeno causato da gravi problemi. Oggi, giovedì 18 marzo, Uomini e Donne non va in onda, ma la decisione è stata presa ormai da diversi giorni. Il motivo? Oggi ricorre il primo giorno dedicato alla commemorazione delle vittime del Covid.

Proprio questa mattina, infatti, il premier Draghi si è recato a Bergamo, luogo simbolo della pandemia, per ricordare i 100.000 morti a causa del virus. La programmazione televisiva si è ovviamente adeguata alla ricorrenza, nei tono e nella scelta dei programmi da mandare in onda.

E visto che Uomini e Donne, così come la maggior parte dei programmi di Maria De Filippi, viene registrato prima, nella puntata che sarebbe dovuta andare in onda oggi non ci sono riferimenti alle vittime del Covid. Per questo Mediaset ha deciso di sospendere la messa in onda.

Il dating show di Canale 5, così come la striscia quotidiani di Amici, tornerà in onda regolarmente a partire da domani. Niente paura quindi, tutti i fan di Uomini e Donne potranno tornare a seguire le vicende del Trono Over e del Trono Classico a partire da domani.