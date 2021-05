Uomini e Donne, oggi l’ultima puntata: quando torna in onda

Oggi, venerdì 28 maggio, va in onda l’ultima puntata della stagione di Uomini e Donne. Il programma di Maria De Filippi chiude i battenti prima dell’estate, come di consueto. Dopo un anno come al solito ricco di sorprese e colpi di scena, il dating show di Canale 5 chiude in grande stile. Con una sfilata del parterre femminile.

L’estate porterà con sé senza dubbio ulteriori sviluppi delle storie nate davanti alle telecamere del programma Mediaset, ma c’è chi, come Gemma Galgani, non ha ancora trovato l’uomo giusto. E così, a meno di clamorosi colpi di scena, la dama torinese sarà di nuovo protagonista a settembre, all’inizio della nuova stagione.

Già ad oggi i numerosi fan del programma si stanno chiedendo quando tornerà in onda Uomini e Donne. La risposta è scontata: il dating show tornerà a settembre, come ogni anno. Anche se al momento non c’è una data precisa è possibile che il ritorno in Tv coincida con la metà del mese, come spesso succede.

Nell’appuntamento di oggi, venerdì 28 maggio, l’ultimo della stagione, come svelano le anticipazioni, Maria potrebbe lasciare spazio alla sfilata femminile. Un ultimo saluto prima della ripresa a settembre.