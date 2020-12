Uomini e Donne oggi lunedì 21 dicembre non va in onda: il motivo e quando torna

Uomini e Donne oggi lunedì 21 dicembre non va in onda: il...

Oggi, lunedì 21 dicembre, Uomini e Donne non va in onda. Nessuno spavento però, è uno stop programmato e annunciato. La nota trasmissione di Maria de Filippi, infatti, si prenderà qualche settimana di pausa per le feste natalizie. Sarà un’interruzione momentanea quindi, dettata dalla necessità di rinnovare il palinsesto.

Canale 5, infatti, nel corso delle festività, a partire da oggi, manderà in onda alle 14 e 45 film natalizi. Mediaset ha voluto creare un clima di festività anche nel suo palinsesto, come d’altronde succede ogni anno. Niente paura quindi, i protagonisti del Trono over e del Trono Classico torneranno presto in onda.

L’interruzione di Uomini e Donne, infatti, iniziata oggi, dovrebbe durare fino al 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Dal 7 gennaio tornare quindi regolarmente in onda su canale 5 alle 14 e 45 e su La 5 in replica la sera. Sarà un distacco dolce accompagnato dallo spirito del Natale, che da oggi farà capolino su canale 5 con ancora più forza.