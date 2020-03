Uomini e Donne, oggi martedì 17 marzo va in onda?

Ieri nonostante le anticipazioni di Witty TV Uomini e Donne non è andato in onda su Canale 5 lasciando spazio alla fiction ‘Inga Lindstrom’. Una decisione, quella di Mediaset, che ha scatenato diverse proteste per il web, che si aspetta la messa in onda delle puntate della trasmissione condotta da Maria de Filippi.

Il comunicato Mediaset che annunciava la sospensione di Uomini e Donne a seguito dell’impossibilità di registrare nuove puntate per via del Decreto anti-coronavirus, dichiarava che la trasmissione sarebbe andata avanti ancora per qualche giorno mandando in onda le puntate già registrate precedentemente.

Uomini e Donne, oggi va in onda

Il comunicato Mediaset e le anticipazioni di Witty TV che svelavano le nuove vicissitudini del Trono Over hanno fatto quindi pensare ad un continuo della trasmissione, almeno fino al 20 marzo, per poi lasciare spazio alla programmazione sostitutiva a partire da lunedì 23.

Niente di tutto questo, perché alle 14 e 45 su Canale 5 è andata in onda la serie ‘Inga Lindstrom’. E oggi martedì 17 marzo andrà in onda Uomini e Donne? Difficile capirlo, perché al momento non sono stati emessi comunicati in merito e il video delle anticipazioni della nuova puntata è stato rimosso da Witty TV, motivo per cui è possibile pensare ad una interruzione anticipata di Uomini e Donne fino alle prossime registrazioni. Ma mai dire mai, Mediaset potrebbe fare una nuova sorpresa.