Uomini e Donne, oggi martedì 3 marzo Trono Classico o Trono Over? Le anticipazioni

La settimana di Uomini e Donne è iniziata come la scorsa, con tronisti e corteggiatori protagonisti della trasmissione di Maria De Filippi. Oggi martedì 3 marzo ci sarà invece il Trono Classico o il Trono Over? La risposta, come rivelano le anticipazioni, è ancora da ricercare nei giovani alla ricerca dell’amore.

Nella puntata di ieri protagoniste assolute sono state Sara Amira e Giovanna Abate, ex corteggiatrice diventata tronista e subito pronta a battagliare per i suoi ideali. Non sono mancate infatti le frecciatine tra le due ragazze che hanno avuto qualche scontro per via di interessi in comune, come quello per il corteggiatore Sonny. Nella puntata di oggi 3 marzo saranno invece protagonista Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro.

Trono Classico, Daniele ‘testa le corteggiatrici’

La puntata di oggi martedì’ 3 marzo, come svelano le anticipazioni, vedrà sotto i riflettori i due tronisti, che proseguiranno la conoscenza con le loro corteggiatrici. Inizierà Carlo Pietropoli che uscirà con Cecilia, Marianna e Ginevra. L’esterna con Cecilia vedrà la ragazza commuoversi con tanto di lacrime: gesto che non scalfirà però il tronista, che rimarrà invece freddo davanti alla scena.

Un atteggiamento che poterà ad un dibattito in studio, con protagonista anche Lorenzo Riccardi, nuovo opinionista del Trono Classico. Esterne discutibili anche per Daniele Dal Moro, che porterà Angelica e Vanessa allo stesso ristorante giapponese per ‘testare’ la loro femminilità nel mangiare. Anche questa dichiarazione scatenerà lo studio, che accuserà il ragazzo di sottoporre le ragazze a veri e propri test. Insomma come al solito non mancheranno i colpi di scena e i momenti di tensione nella nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne.