Uomini e Donne, oggi mercoledì 18 marzo va in onda?

Due giorni senza il dating show più famoso d’Italia, la domanda quindi sorge spontanea: oggi mercoledì 18 marzo va in onda Uomini e Donne? Ormai le speranze sembrano ridotte all’osso vista la programmazione di inizio settimana, ma la speranza è l’ultima a morire, anche in virtù del comunicato Mediaset.

Il ‘Biscione’, infatti, nell’annunciare l’interruzione di vari programmi tra cui Avanti un altro e lo stesso Uomini e Donne aveva annunciato che la trasmissione condotta da Maria De Filippi sarebbe continuata per alcune puntate in modo da mandare in onda le ultime registrazioni per poi riprendere ad emergenza finita.

Uomini e Donne sospeso

Meglio lasciare un filo di dubbio in questa affermazione visti i precedenti, ma Uomini e Donne oggi non dovrebbe andare in onda. Il condizionale è legato all’incertezza che aleggia intorno alla trasmissione. Domenica, infatti, Witty TV ha reso pubbliche le anticipazioni del Trono Over rendendo di fatto ufficiale il proseguimento della trasmissione almeno fino a fine settimana.

Nonostante questo però gli spettatori domenica alle 14 e 45 si sono trovati di fronte ad un fil. Stessa cosa successa ieri. Per questo è ormai quasi sicura la scelta di sospendere anticipatamente il programma, anche se rimane aperte la possibilità che le registrazioni vengano mandate in onda in questi ultimi giorni della settimana. Ma ormai è difficile crederlo.