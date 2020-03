Uomini e Donne, oggi mercoledì 4 marzo c’è il Trono Over o il Trono Classico? Le anticipazioni

Dopo i primi due giorni della settimana dedicata a tronisti e corteggiatori, come ogni giorno per quanto riguarda Uomini e Donne si ripresenta la stessa domanda: oggi mercoledì 4 marzo c’è il Trono Classico o il Trono Over? Quesito ricorrente, che nella giornata di oggi trova la soluzione in dame e cavalieri.

Oggi, infatti, tornerà protagonista il Trono over dopo aver lasciato spazio al Trono Classico nelle giornate di lunedì e martedì. Le vicissitudini di tronisti e corteggiatori ha dato vita a numerosi scontri e colpi di scena. Stessa cosa dicasi per il Trono over, che inizierà infatti all’insegna del dibattito, che come spesso accade vedrà al centro dell’attenzione Gemma Galgani.

Gemma, tornano agli ex

La puntata del Trono Over di oggi mercoledì 4 marzo proseguirà sulla falsa riga della settimana scorsa, ossia con il ritorno in studio di diversi ex di Gemma Galgani. A portare nello studio della trasmissione condotta da Maria De Filippi le vecchie fiamme della dama torinese ci ha pensato come al solito Tina Cipollari.

Se l’ultima volta Gemma aveva deciso di tenere in studio Remo questa volta la dama si scontrerà con un altro suo ex, Paolo di Napoli, che affermerà che oltre ad una cena con gemma c’è stato qualcosa in più. Dichiarazione che farà infuriare la dama torinese. La prima puntata della settimana dedicata al Trono over riuscirà come al solito a tenere incollati i numerosissimi fan che ongi giorno seguono il programma di canale 5.