Uomini e Donne, oggi Trono Classico: le anticipazioni del 14 febbraio. Giovanna Abate litiga con Sara

Dopo tre giorni dedicati al Trono over Uomini e Donne conclude la settimana con il Trono Classico. E quale giorno migliore se non quello di San Valentino? D’altronde tronisti e corteggiatori sono proprio alla ricerca dell’amore, che potrebbero trovare all’interno del programma condotto da Maria De Filippi che ogni giorno attira le attenzioni di milioni di italiani.

Le puntate dedicate al Trono over come al solito hanno generato colpi di scena in serie, ma non farà di certo eccezione il Trono Classico, che vedrà l’arrivo di una nuova tronista, che in realtà è una freschissima conoscenza del programma. A sedere sulla poltrona rossa più ambita d’Italia, infatti, c’è Giovanna Abate, che si scontrerà subito con l’altra tronista, Sara Amira.

Giovanna e Sara scontro per Sonny

Giovanna Abate sembrava dovesse essere la scelta di Giulio Raselli, che ha deciso invece di continuare la conoscenza con Giulia D’Urso. Dopo la delusione Maria ha deciso di proporre a Giovanna il trono, che l ragazza ha accettato mettendosi in gioco alla ricerca dell’anima gemella. Un percorso iniziato subito con qualche scontro, come dimostrano le anticipazioni del Trono Classico del 14 febbraio.

Giovanna Abate avrà infatti un piccolo scontro con Sara Amira. Il motivo? Un corteggiatore in comune: Sonny. Il ragazzo ha infatti intrapreso già il percorso con Sara, ma è anche uno dei corteggiatori al buio di Giovanna. Motivo per cui le due troniste avranno un battibecco. Per capire come evolverà la situazione non resta altro che guardare le prossime puntate del Trono Classico di Uomini e Donne.